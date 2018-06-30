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Алена Водонаева считает Милану Кержакову неудачницей

Бывшая участница телепроекта «Дом-2» Алена Водонаева не смогла пройти мимо нашумевшего в Сети скандала, связанного с разводом супругов Кержаковых. Она назвала девушку, у которой сейчас отняли ребенка, неудачницей, получившей то, чего была достойна.

Напомним, что полтора месяца назад в Сети появилась новость о том, что Милана и Александр Кержаковы подают на развод. Многие порталы писали о том, что супруги уже давно не могут найти общий язык, из-за чего в их семье постоянно происходят конфликты, доходящие даже до рукоприкладства. И это при том, что год назад у них родился сын, которого назвали Артемием.

Алена Водонаева считает Милану Кержакову неудачницей

Стоит сказать, что до знакомства с Миланой у футболиста уже был ребенок от первого брака, но его воспитывала жена. Какое-то время мужчину все устраивало, однако потом он решил отобрать сына у первой супруги через суд и выиграл дело. А теперь подобная участь ждет и вторую супругу.

Алена Водонаева призналась, что сначала жалела Милану, поскольку сама является мамой и не представляет, чтобы с ней было, если бы ее Богдана вдруг у нее отняли. Но после того, как она посмотрела ее последние интервью, то изменила свое мнение.

Алена Водонаева считает Милану Кержакову неудачницей

Девушка заявила, что Кержакова сама во всем виновата, так как с самого начала терпела издевательства и унижения от мужа, а после прощала и даже умудрилась родить ребенка.

Теледива не стеснялась в выражениях, описывая ту ситуацию, которая произошла в семье Миланы. Кроме того, она призвала своих подписчиц сделать из нее выводы, не спешить рожать от мужчины, с которым не прожила вместе и половины года, а также хорошо его проверить, прежде, чем создавать семью.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 18:42
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