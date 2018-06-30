Алена Водонаева считает Милану Кержакову неудачницей

Напомним, что полтора месяца назад в Сети появилась новость о том, что Милана и Александр Кержаковы подают на развод. Многие порталы писали о том, что супруги уже давно не могут найти общий язык, из-за чего в их семье постоянно происходят конфликты, доходящие даже до рукоприкладства. И это при том, что год назад у них родился сын, которого назвали Артемием.Стоит сказать, что до знакомства с Миланой у футболиста уже был ребенок от первого брака, но его воспитывала жена. Какое-то время мужчину все устраивало, однако потом он решил отобрать сына у первой супруги через суд и выиграл дело. А теперь подобная участь ждет и вторую супругу.Алена Водонаева призналась, что сначала жалела Милану, поскольку сама является мамой и не представляет, чтобы с ней было, если бы ее Богдана вдруг у нее отняли. Но после того, как она посмотрела ее последние интервью, то изменила свое мнение.Девушка заявила, что Кержакова сама во всем виновата, так как с самого начала терпела издевательства и унижения от мужа, а после прощала и даже умудрилась родить ребенка.Теледива не стеснялась в выражениях, описывая ту ситуацию, которая произошла в семье Миланы. Кроме того, она призвала своих подписчиц сделать из нее выводы, не спешить рожать от мужчины, с которым не прожила вместе и половины года, а также хорошо его проверить, прежде, чем создавать семью.