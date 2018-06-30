Юлия Ефременкова снова кардинально сменила имидж - вернулась к темному цвету волос
Буквально несколько месяцев назад бывшая участница телепроекта «Дом-2», а ныне его ведущая Юлия Ефременкова шокировала своих поклонников, кардинально изменив имидж. Она срезала длинные волосы, а после и вовсе перекрасилась из брюнетки в блондинку.
Публике понравилось то, как стала выглядеть Юля. В комментариях к фотографиям они писали о том, что со светлыми волосами она стала выглядеть гораздо добрее.
Однако не успели они порадоваться новому образу, как девушка вновь вернулась к темному цвету.
«Обнулилась. И заодно решила поменять цвет волос. Как вам?», - написала Ефременкова в своем микроблоге несколько часов назад.
Стоит отметить, что многочисленные фанаты расстроились из-за таких перемен. По их мнению, Юле гораздо красивее было со светлыми волосами.
«В светленький возвращайся!», «Светленькой было лучше, мое мнение», «Светлые волосы лучше! Эти прибавили возраст лет на десять, как минимум!», - начали высказываться они.
Тем не менее, нашлись и те, кому образ жгучей брюнетки всегда нравился больше, а потому они обрадовались тому, что их любимица снова к нему вернулась.