Юлия Ефременкова снова кардинально сменила имидж - вернулась к темному цвету волос

«Обнулилась. И заодно решила поменять цвет волос. Как вам?», - написала Ефременкова в своем микроблоге несколько часов назад.

«В светленький возвращайся!», «Светленькой было лучше, мое мнение», «Светлые волосы лучше! Эти прибавили возраст лет на десять, как минимум!», - начали высказываться они.

Публике понравилось то, как стала выглядеть Юля. В комментариях к фотографиям они писали о том, что со светлыми волосами она стала выглядеть гораздо добрее.Однако не успели они порадоваться новому образу, как девушка вновь вернулась к темному цвету.Стоит отметить, что многочисленные фанаты расстроились из-за таких перемен. По их мнению, Юле гораздо красивее было со светлыми волосами.Тем не менее, нашлись и те, кому образ жгучей брюнетки всегда нравился больше, а потому они обрадовались тому, что их любимица снова к нему вернулась.