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Юлия Ефременкова снова кардинально сменила имидж - вернулась к темному цвету волос

Буквально несколько месяцев назад бывшая участница телепроекта «Дом-2», а ныне его ведущая Юлия Ефременкова шокировала своих поклонников, кардинально изменив имидж. Она срезала длинные волосы, а после и вовсе перекрасилась из брюнетки в блондинку.

Публике понравилось то, как стала выглядеть Юля. В комментариях к фотографиям они писали о том, что со светлыми волосами она стала выглядеть гораздо добрее.

Юлия Ефременкова снова кардинально сменила имидж - вернулась к темному цвету волос

Однако не успели они порадоваться новому образу, как девушка вновь вернулась к темному цвету.

«Обнулилась. И заодно решила поменять цвет волос. Как вам?», - написала Ефременкова в своем микроблоге несколько часов назад.

Стоит отметить, что многочисленные фанаты расстроились из-за таких перемен. По их мнению, Юле гораздо красивее было со светлыми волосами.

Юлия Ефременкова снова кардинально сменила имидж - вернулась к темному цвету волос

«В светленький возвращайся!», «Светленькой было лучше, мое мнение», «Светлые волосы лучше! Эти прибавили возраст лет на десять, как минимум!», - начали высказываться они.

Тем не менее, нашлись и те, кому образ жгучей брюнетки всегда нравился больше, а потому они обрадовались тому, что их любимица снова к нему вернулась.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 18:14
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