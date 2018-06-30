Стало известно кто поможет компаниям перейти на применение онлайн-касс

Директор OFD.RU Антон Румянцев считает предложение актуальным для вендинга. В связи с чем есть прогнозы, что им воспользуются не менее 65% компаний, действующих на этом рынке. Сервис подходит для любых терминалов оплаты услуг, отметил Антон Румянцев. Среди преимуществ сервиса – возможность одной онлайн-кассы вести обслуживание до двадцати автоматов одновременно. Это разрешено недавно внесенными изменениями в 54-ФЗ (№344028-7), но при соблюдении определенных условий.Источник: https://ofd.ru