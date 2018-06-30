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Стало известно кто поможет компаниям перейти на применение онлайн-касс

В июле этого года вендинговые компании обязаны полностью перейти на применение онлайн-касс в соответствии с 54-ФЗ. Удобное решение для них подготовил оператор фискальных данных OFD.RU. Это действующий в режиме одного окна и позволяющий предпринимателям, владеющим торговыми автоматами, паркоматами и терминалами оплаты услуг, просто и быстро обеспечить переход на новые ККТ, комплексный сервис VENDA. Он включает аренду онлайн-кассы с установленным фискальным накопителем, полное техобслуживание кассы и годовое подключение к оператору фискальных данных. Отслеживание технического состояния касс, гарантия отправки чеков в ФНС и покупателям во время пиковой нагрузки, замена фискальных накопителей в случае необходимости (при полном заполнении памяти или завершении срока работы) тоже предусмотрены сервисом.
Стало известно кто поможет компаниям перейти на применение онлайн-касс

Директор OFD.RU Антон Румянцев считает предложение актуальным для вендинга. В связи с чем есть прогнозы, что им воспользуются не менее 65% компаний, действующих на этом рынке. Сервис подходит для любых терминалов оплаты услуг, отметил Антон Румянцев. Среди преимуществ сервиса – возможность одной онлайн-кассы вести обслуживание до двадцати автоматов одновременно. Это разрешено недавно внесенными изменениями в 54-ФЗ (№344028-7), но при соблюдении определенных условий.

Источник: https://ofd.ru
 
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Общество
Добавил: Роман Сегодня, 18:02
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