Екатерина Андреева предпочитает устраивать в обед «потягуши» вместо трапезы







Спокойствию и поднятию настроения Екатерины в обеденный перерыв способствуют физические упражнения среди местной растительности. Как отмечает телеведущая, зеленый цвет не только успокаивает, но и помогает постичь «мудрость Мира». Кроме того, это цвет спокойных и уравновешенных людей, под воздействием которого ускоряется обновление клеток и снижается раздражение. Андреева советует всем, у кого «начальник злыдень», приходить на работу в зеленом и почаще попадаться ему на глаза, быть может станет добрее. А вот те, кто зеленого видит мало, считает диктор, работоспособность и вера в собственные силы снижается. Такими словами Екатерина сопроводила свое фото, на котором она запечатлена занимающейся йогой на природе.За короткий период времени пост телеведущей набрал более 10 000 одобрительных отметок, а также положительных комментариев от восторженных подписчиков.