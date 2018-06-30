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Екатерина Андреева предпочитает устраивать в обед «потягуши» вместо трапезы

Телеведущая информационной программы «Время» на «Первом канале» Екатерина Андреева в своем Instagram-аккаунте рассказала, как использует обеденный перерыв. Диктор призналась, что любит устраивать «потягуши» на природе вместо привычной трапезы.

Екатерина Андреева предпочитает устраивать в обед «потягуши» вместо трапезы


Спокойствию и поднятию настроения Екатерины в обеденный перерыв способствуют физические упражнения среди местной растительности. Как отмечает телеведущая, зеленый цвет не только успокаивает, но и помогает постичь «мудрость Мира». Кроме того, это цвет спокойных и уравновешенных людей, под воздействием которого ускоряется обновление клеток и снижается раздражение. Андреева советует всем, у кого «начальник злыдень», приходить на работу в зеленом и почаще попадаться ему на глаза, быть может станет добрее. А вот те, кто зеленого видит мало, считает диктор, работоспособность и вера в собственные силы снижается. Такими словами Екатерина сопроводила свое фото, на котором она запечатлена занимающейся йогой на природе.

Екатерина Андреева предпочитает устраивать в обед «потягуши» вместо трапезы

Екатерина Андреева предпочитает устраивать в обед «потягуши» вместо трапезы


За короткий период времени пост телеведущей набрал более 10 000 одобрительных отметок, а также положительных комментариев от восторженных подписчиков.
 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 18:36
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