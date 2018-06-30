АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Прототипами поручика Ржевского были скандальные представители старинного дворянского рода
EUR 72.99 USD 62.76
Курс валют на 30.06.2018

Ольга Васильевна недовольна тем, как Алиана Устиненко ведет себя с ее сыном при Роберте

Мать Александра Гобозова после просмотров последних эфиров крайне недовольна тем, как Алиана Устиненко общается с ее сыном при их общем ребенке.

По ее мнению, невестке не следует кричать и говорить что-то в приказывающем тоне, поскольку авторитет Саши в глазах у Роберта может упасть.

Ольга Васильевна недовольна тем, как Алиана Устиненко ведет себя с ее сыном при Роберте

«Я не понимаю, зачем она дергает Сашу прямо при Роберте. Почему Алиана постоянно старается его поддеть? Что Роберт должен думать о своих родителях в такой ситуации? Он же маленький, а такое поведение матери может в дальнейшем сильно сказаться на отношении мальчика к Саше…», - считает Ольга Васильевна.

Она советует всем родителям вести себя иначе, а также подбирать выражения при детях, поскольку они все запоминают, будут считать, что скандалы между родителями – это норма, что в результате скажется и на их личной жизни.

Ольга Васильевна недовольна тем, как Алиана Устиненко ведет себя с ее сыном при Роберте

Кроме того, женщина призналась, что таким образом Устиненко вела себя и за периметром, поэтому они с Сашей очень часто ссорились.

Стоит отметить, что девушка прилетела на Остров любви совсем недавно. Сначала планировалось, что она вместе с Робертом будет жить за пределами съемочной площадки, однако Алиана сразу поселилась на одной из вилл, влилась в коллектив и даже стала предъявлять Гобозову претензии за то, что он пытается наладить свою личную жизнь вместо того, чтобы проводить все время с ней и сыном.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 18:14
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Учёные: Жители Кольского полуострова приносили в
Американский ученый: После смерти люди попадают в
Обнаженная Виктория Романец восхитила своих
Эксперты назвали причины появления болевых
Кержаков разрешил жене увидеть сына после
Рианна воплощает сексуальные фантазии в своей
Алена Водонаева считает Милану Кержакову
Екатерина Андреева предпочитает устраивать в обед
После операции на позвоночнике дочка Елены
В Роскосмос рассказали о сроках запуска аппаратов
Компания Huawei обновит старые смартфоны до
Ольга Васильевна недовольна тем, как Алиана
Юлия Ефременкова снова кардинально сменила имидж
Учёные: Только 3% людей правильно моют руки
Стало известно кто поможет компаниям перейти на
Учёные: Безопасного загара не существует
Смартфон Red Hydrogen One получит процессор
Учёные разгадали феномен древних катакомб на горе
Американская компания работает над парящим крылом
Супруги Погребняк наслаждаются семейным отдыхом в
Зрители назвали новенькую участницу Алину
Xiaomi предложит универсальный водонепроницаемый
Торчащие рёбра Полины Гагариной шокировали
Виктория Дайнеко предстала в необычном образе
Учёные: Соглашаться на секс стоит на третьем
Уфологи: На спутнике Урана Титании обнаружили
Максим Галкин удивил фанатов необычным
Учёные нашли доказательства принесения
Специально к ЧМ-2018, Ольга Бузова добавила в
Наталья Рудова опубликовала ролик из бассейна, в
Просмотреть все новости