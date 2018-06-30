Ольга Васильевна недовольна тем, как Алиана Устиненко ведет себя с ее сыном при Роберте

«Я не понимаю, зачем она дергает Сашу прямо при Роберте. Почему Алиана постоянно старается его поддеть? Что Роберт должен думать о своих родителях в такой ситуации? Он же маленький, а такое поведение матери может в дальнейшем сильно сказаться на отношении мальчика к Саше…», - считает Ольга Васильевна.

Публикация от dom2_reality (@dom2_reality) 22 Июн 2018 в 4:17 PDT

По ее мнению, невестке не следует кричать и говорить что-то в приказывающем тоне, поскольку авторитет Саши в глазах у Роберта может упасть.Она советует всем родителям вести себя иначе, а также подбирать выражения при детях, поскольку они все запоминают, будут считать, что скандалы между родителями – это норма, что в результате скажется и на их личной жизни.Кроме того, женщина призналась, что таким образом Устиненко вела себя и за периметром, поэтому они с Сашей очень часто ссорились.Стоит отметить, что девушка прилетела на Остров любви совсем недавно. Сначала планировалось, что она вместе с Робертом будет жить за пределами съемочной площадки, однако Алиана сразу поселилась на одной из вилл, влилась в коллектив и даже стала предъявлять Гобозову претензии за то, что он пытается наладить свою личную жизнь вместо того, чтобы проводить все время с ней и сыном.