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Настольные игры из России начинают продвижение по всему миру

Cosmodrome Games, представляемый как один из крупнейших издателей РФ, удалось добиться выпуска сразу в нескольких других странах проектов своих разработок, причем их релизом займутся одни из популярных европейских компаний.

Как сообщили в пресс-службе российского издательства Cosmodrome Games, вскоре, популярные настольные игры России овладеют всем миром. Еще прошлой осенью свои игры российская компания предложила для лицензирования.
Настольные игры из России начинают продвижение по всему миру


С целью полномасштабной реализации планов, Cosmodrome Games организован стенд, представленный в ходе проведения международной выставке Эссен, на котором производитель представил 10 игровых проектов. В результате «отбора», пройти удалось только настольным играм - «Фигурляндия», «Индейцы» и «Ресторация Монстров». Релизом последней планирует заняться немецкое издательство Hutter Trade. На первых этапах «Ресторации Монстров» предстоит появиться на полках в магазинах Германии, затем путь продолжиться по территории других стран. Для «Фигурляндии» организовано распространение польским издательством «Гранна». В отношении «Индейцев» интерес проявили несколько компаний одновременно, только игра была доверена румынской NSKN Games и немецкой «Космос».

Для релиза за рубежом российских настольных игр, запланировано начало следующего года.
 
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Технологии
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 06:00
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