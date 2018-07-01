Настольные игры из России начинают продвижение по всему миру
Cosmodrome Games, представляемый как один из крупнейших издателей РФ, удалось добиться выпуска сразу в нескольких других странах проектов своих разработок, причем их релизом займутся одни из популярных европейских компаний.
Как сообщили в пресс-службе российского издательства Cosmodrome Games, вскоре, популярные настольные игры России овладеют всем миром. Еще прошлой осенью свои игры российская компания предложила для лицензирования.
С целью полномасштабной реализации планов, Cosmodrome Games организован стенд, представленный в ходе проведения международной выставке Эссен, на котором производитель представил 10 игровых проектов. В результате «отбора», пройти удалось только настольным играм - «Фигурляндия», «Индейцы» и «Ресторация Монстров». Релизом последней планирует заняться немецкое издательство Hutter Trade. На первых этапах «Ресторации Монстров» предстоит появиться на полках в магазинах Германии, затем путь продолжиться по территории других стран. Для «Фигурляндии» организовано распространение польским издательством «Гранна». В отношении «Индейцев» интерес проявили несколько компаний одновременно, только игра была доверена румынской NSKN Games и немецкой «Космос».
Для релиза за рубежом российских настольных игр, запланировано начало следующего года.
Как сообщили в пресс-службе российского издательства Cosmodrome Games, вскоре, популярные настольные игры России овладеют всем миром. Еще прошлой осенью свои игры российская компания предложила для лицензирования.
С целью полномасштабной реализации планов, Cosmodrome Games организован стенд, представленный в ходе проведения международной выставке Эссен, на котором производитель представил 10 игровых проектов. В результате «отбора», пройти удалось только настольным играм - «Фигурляндия», «Индейцы» и «Ресторация Монстров». Релизом последней планирует заняться немецкое издательство Hutter Trade. На первых этапах «Ресторации Монстров» предстоит появиться на полках в магазинах Германии, затем путь продолжиться по территории других стран. Для «Фигурляндии» организовано распространение польским издательством «Гранна». В отношении «Индейцев» интерес проявили несколько компаний одновременно, только игра была доверена румынской NSKN Games и немецкой «Космос».
Для релиза за рубежом российских настольных игр, запланировано начало следующего года.
Технологии
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 06:00