Кайли Дженнер стала самой влиятельной звездой Instagram по версии Time

В топ самых влиятельных людей в Сети вошла известная телезвезда Кайли Дженнер, более того она его возглавила. Невзирая на то, что теледива длительный период времени не выходила на подиум и не размещала обновления на страницах своего аккаунта в Сети, количество ее подписчиков постоянно росло.Как оказалось, беременность и материнство Кайли в этом сыграли далеко не последнюю роль. В феврале текущего года телезвезда обнародовала первый снимок с дочерью Сторми, и он стал самым популярным в сети Instagram.По количеству одобрительных отметок, снимок обогнал предыдущее рекордное фото беременной соул-дивы Бейонсе. На сегодняшний день Кайли Дженнер является одной из самых высокооплачиваемых знаменитостей в Instagram. По подсчетам экспертов, один ее рекламный пост стоит миллион долларов.