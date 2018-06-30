АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Прототипами поручика Ржевского были скандальные представители старинного дворянского рода
EUR 72.99 USD 62.76
Курс валют на 30.06.2018

Кайли Дженнер стала самой влиятельной звездой Instagram по версии Time

По версии популярного журнала Time, теледива Кайли Дженнер является самой влиятельной звездой в Сети. Один ее рекламный пост, по подсчетам экспертов, стоит один млн долларов.

Кайли Дженнер стала самой влиятельной звездой Instagram по версии Time


В топ самых влиятельных людей в Сети вошла известная телезвезда Кайли Дженнер, более того она его возглавила. Невзирая на то, что теледива длительный период времени не выходила на подиум и не размещала обновления на страницах своего аккаунта в Сети, количество ее подписчиков постоянно росло.

Кайли Дженнер стала самой влиятельной звездой Instagram по версии Time


Как оказалось, беременность и материнство Кайли в этом сыграли далеко не последнюю роль. В феврале текущего года телезвезда обнародовала первый снимок с дочерью Сторми, и он стал самым популярным в сети Instagram.

По количеству одобрительных отметок, снимок обогнал предыдущее рекордное фото беременной соул-дивы Бейонсе. На сегодняшний день Кайли Дженнер является одной из самых высокооплачиваемых знаменитостей в Instagram. По подсчетам экспертов, один ее рекламный пост стоит миллион долларов.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Общество / ШоуБиз
Добавил: Ирина Берсенева Вчера, 23:10
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Жителю Ставрополя в магазине продали шоколадное
Учёные предупреждают про последствия от падения
Физики экспериментально доказали возможность
Кайли Дженнер стала самой влиятельной звездой
Сканирование мозга позволяет установить истинный
Экс-супруг Анны Седоковой опасается, что она
Муж солистки «Блестящих» Ксении Новиковой ушел к
Кота номинировали на премию за отвагу при пожаре
В МИД России прокомментировали призывы США об
Звезда «Папиных дочек» Мирослава Карпович
Четыре случая, когда Меган Маркл и принцесса
Алексей Панин с автоматом пожелал доброго утра
Известное семейство Кардашьян может расколоться
Смартфоны Samsung начали отправлять без ведома
Уфологи: Гравитационное поле Солнца захватило
Киев признал беспомощность Украины перед
Робот призван избавить ученых от рутинной работы
Porsche 911 Turbo 2020 года появился на фото с
Amazon представила планшет Fire HD 10 Kids
Катя Клэп стала новой участницей группы Serebro?
Ксения Бородина и Дарья Пынзарь помирились
Минобороны РФ договорилось о поставке первых
Курбан Омаров оригинально напомнил Ксении
Голевая феерия в матче Франция – Аргентина на
Уфологи: На Марсе Curiosity смог заснять движение
Беременная финалистка телешоу «Холостяк» вышла
Группа «Звери» отменила свое выступление на
Учёные: Виски может защитить от рака
Предпремьерный показ фильма Кирилла
Пользователи Сети высмеяли новый образ Александры
Просмотреть все новости