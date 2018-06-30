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Зрители назвали новенькую участницу Алину Бирючкову «отвратительной особой» из-за ее предпочтений в еде

За 14 лет зрители телепроекта «Дом-2» давно уже перестали удивляться всему происходящему в периметре. Они сквозь пальцы смотрят на нескончаемый разврат, скандалы, потасовки и гулянки участников. Даже признания в эскортном прошлом некоторых девушек никого не возмущает.

Однако остаться равнодушными после того, что в эфире вытворяла новенькая Алина Бирючкова многие просто не смогли.

Зрители назвали новенькую участницу Алину Бирючкову «отвратительной особой» из-за ее предпочтений в еде


Так, абсолютно неприметная участница буквально за один день прославилась на всю страну. А все потому, что она ела собственную ушную серу, сидя прямо на кухне общего дома, видимо забыв о том, что ее снимают.

В итоге поклонники телестройки были шокированы, поскольку раньше им на такое смотреть не приходилось. По их мнению, со своими предпочтениями в еде девушка продержится на проекте недолго, поскольку вряд ли кто-то из парней захочет строить с ней отношения.

Зрители назвали новенькую участницу Алину Бирючкову «отвратительной особой» из-за ее предпочтений в еде


Кроме того, зрители обратились к руководству и операторам с просьбой, впредь не показывать им такие отвратительные кадры, так как многие за просмотром эфиров кушают, а после такого весь аппетит пропадает, собственно как и желание продолжать смотреть эфир.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 17:16
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