Зрители назвали новенькую участницу Алину Бирючкову «отвратительной особой» из-за ее предпочтений в еде
За 14 лет зрители телепроекта «Дом-2» давно уже перестали удивляться всему происходящему в периметре. Они сквозь пальцы смотрят на нескончаемый разврат, скандалы, потасовки и гулянки участников. Даже признания в эскортном прошлом некоторых девушек никого не возмущает.
Однако остаться равнодушными после того, что в эфире вытворяла новенькая Алина Бирючкова многие просто не смогли.
Так, абсолютно неприметная участница буквально за один день прославилась на всю страну. А все потому, что она ела собственную ушную серу, сидя прямо на кухне общего дома, видимо забыв о том, что ее снимают.
В итоге поклонники телестройки были шокированы, поскольку раньше им на такое смотреть не приходилось. По их мнению, со своими предпочтениями в еде девушка продержится на проекте недолго, поскольку вряд ли кто-то из парней захочет строить с ней отношения.
Кроме того, зрители обратились к руководству и операторам с просьбой, впредь не показывать им такие отвратительные кадры, так как многие за просмотром эфиров кушают, а после такого весь аппетит пропадает, собственно как и желание продолжать смотреть эфир.