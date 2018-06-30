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Сканирование мозга позволяет установить истинный уровень интеллекта

Итальянские ученые обнаружили эффективный способ определения уровня интеллекта у человека. Новый метод основывается на сканировании человеческого мозга и обработке данных искусственным интеллектом, для которого исследователи разработали специальный алгоритм.

По словам ученых из Университета Салерно, зачастую люди, желающие выяснить свой уровень интеллектуальных способностей, обращаются за помощью к тестам и опросам. А набрав определенное количество баллов, они автоматически начинают думать, что их интеллект выше, чем у других.

Сканирование мозга позволяет установить истинный уровень интеллекта


Однако тесты только в определенной степени могут помочь установить уровень умственных способностей. Для выяснения полной картины необходимо сделать снимки мозга с помощью магнитно-резонансной томографии. При этом человек во время процедуры должен находиться в состоянии полного покоя.

Ральф Адольфс вместе с коллегами исследовал более 900 снимков мозга. Обработка данных искусственным интеллектом показала, что строение мозга у всех людей разное. Однако определенное сходство имеется у тех людей, которых можно назвать действительно умными.

Помимо определения умственных способностей, данная методика может диагностировать такие болезни, как шизофрения и аутизм.
 
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Наука
Добавил: Tatiana Вчера, 23:00
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