Сканирование мозга позволяет установить истинный уровень интеллекта

По словам ученых из Университета Салерно, зачастую люди, желающие выяснить свой уровень интеллектуальных способностей, обращаются за помощью к тестам и опросам. А набрав определенное количество баллов, они автоматически начинают думать, что их интеллект выше, чем у других.Однако тесты только в определенной степени могут помочь установить уровень умственных способностей. Для выяснения полной картины необходимо сделать снимки мозга с помощью магнитно-резонансной томографии. При этом человек во время процедуры должен находиться в состоянии полного покоя.Ральф Адольфс вместе с коллегами исследовал более 900 снимков мозга. Обработка данных искусственным интеллектом показала, что строение мозга у всех людей разное. Однако определенное сходство имеется у тех людей, которых можно назвать действительно умными.Помимо определения умственных способностей, данная методика может диагностировать такие болезни, как шизофрения и аутизм.