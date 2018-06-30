Кержаков разрешил жене увидеть сына после публичной огласки

Милана Кержакова публично заявила, что ее супруг Александр отобрал у нее малыша и не дает ей увидеться с ним. Все проблемы с супругом, по словам модели, у нее начались после смерти ее родителя, сенатора Санкт-Петербурга Вадима Тюльпанова. Но спустя сутки после того, как семейный конфликт стал достоянием общественности, футболист позволил Милане увидеть Артемия.Модель успела поделиться хорошей новостью с подписчиками, написав в Instagram о том, что ситуация нормализовывается. Однако бдительные подписчики посоветовали Милане привести на встречу с сыном правозащитников, поскольку уверены, что Кержаков может устроить ей какую-нибудь подлость, пользуясь ее беззащитностью.