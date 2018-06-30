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Кержаков разрешил жене увидеть сына после публичной огласки

На днях супруга Александра Кержакова Милана призналась, что ее муж похитил их общего годовалого сына Артемия. Модель записала прямой эфир в соцсети Instagram, в котором слезно рассказывала о проблемах в семье. После публичной огласки спортсмен все же разрешил жене увидеть их сына.

Кержаков разрешил жене увидеть сына после публичной огласки


Милана Кержакова публично заявила, что ее супруг Александр отобрал у нее малыша и не дает ей увидеться с ним. Все проблемы с супругом, по словам модели, у нее начались после смерти ее родителя, сенатора Санкт-Петербурга Вадима Тюльпанова. Но спустя сутки после того, как семейный конфликт стал достоянием общественности, футболист позволил Милане увидеть Артемия.

Кержаков разрешил жене увидеть сына после публичной огласки


Модель успела поделиться хорошей новостью с подписчиками, написав в Instagram о том, что ситуация нормализовывается. Однако бдительные подписчики посоветовали Милане привести на встречу с сыном правозащитников, поскольку уверены, что Кержаков может устроить ей какую-нибудь подлость, пользуясь ее беззащитностью.
 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 18:55
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