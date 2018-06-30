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Специально к ЧМ-2018, Ольга Бузова добавила в меню своего ресторана новые блюда

Многие уже знают о том, что с 10 июня на Цветном бульваре города Москвы работает ресторан BUZfood, владелицей которого является популярная певица и телеведущая Ольга Бузова.

И судя по отзывам, посетителям он очень нравится, причем не только вкусной кухней, обсуживающим персоналом, но и демократичными ценами, а также разнообразным меню.

Специально к ЧМ-2018, Ольга Бузова добавила в меню своего ресторана новые блюда

Однако, не успело заведение отработать и месяца, как знаменитость внесла некоторые коррективы и теперь помимо салатов, десертов и напитков, там подают блюда, приуроченные к Чемпионату мира по футболу.

В частности, теперь в ресторане у теледивы имеется мясное ассорти, хот-доги с колбасками, попкорн, а также несколько новых салатов с мясом.
Сама Оля уже попробовала все эти новинки, а потому без лукавства заявила, что они очень вкусные.

Специально к ЧМ-2018, Ольга Бузова добавила в меню своего ресторана новые блюда

«Хочу, чтобы вы поскорее их попробовали, потому что это просто рай для желудка. Такая вкуснятина!», - сказала она в одном из своих «сториз».

Стоит сказать, что несмотря на скептические прогнозы многих пользователей Сети, BUZfood действительно пользуется огромной популярностью у москвичей. Причем люди не только кушают заказанные блюда в ресторане, а даже берут их домой, дабы вкусно накормить своих домочадцев.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 16:54
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