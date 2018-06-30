Фанаты гадают, по кому скучает Ольга Бузова

«Вряд ли я это скажу тебе в глаза... поэтому оставлю это здесь. Я соскучилась», - написала Оля.

Сама девушка любит быть в центре внимания, а потому ежедневно публикует у себя на странице множество фотографий и роликов, а также записывает около десятка Stories. В них она рассказывает о своих чувствах, переживаниях, успехах, любви и дружбе. Ее фанаты знают о ней буквально все.Однако на днях теледива выложила снимок, под которым оставила загадочную подпись, заставив тем самым своих поклонников подумать.Стоит отметить, что пользователи Сети тут же принялись гадать, кому именно посвящались слова Бузовой. В комментариях проскакивали такие имена как: Роман Гриценко и Филипп Киркоров. Однако большинство все-таки решило, что скучает девушка по молодому человеку, с которым познакомилась на съемках нового шоу «Замуж за Бузову».