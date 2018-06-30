Фанаты гадают, по кому скучает Ольга Бузова

Ни для кого не секрет, что ведущая скандально известного реалити-шоу «Дом-2» и певица Ольга Бузова находится на данный момент на пике популярности. Только в социальной сети Instagram за ее жизнью следит более 13 миллионов подписчиков.
Сама девушка любит быть в центре внимания, а потому ежедневно публикует у себя на странице множество фотографий и роликов, а также записывает около десятка Stories. В них она рассказывает о своих чувствах, переживаниях, успехах, любви и дружбе. Ее фанаты знают о ней буквально все.
Однако на днях теледива выложила снимок, под которым оставила загадочную подпись, заставив тем самым своих поклонников подумать.
«Вряд ли я это скажу тебе в глаза... поэтому оставлю это здесь. Я соскучилась», - написала Оля.
Стоит отметить, что пользователи Сети тут же принялись гадать, кому именно посвящались слова Бузовой. В комментариях проскакивали такие имена как: Роман Гриценко и Филипп Киркоров. Однако большинство все-таки решило, что скучает девушка по молодому человеку, с которым познакомилась на съемках нового шоу «Замуж за Бузову».