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Муж солистки «Блестящих» Ксении Новиковой ушел к бывшей супруге

Супруг Ксении Новиковой – солистки группы «Блестящие» ушёл к своей бывшей жене, потому что ему больше некуда идти. А недавно Алексей Сорокин отправился на отдых ещё с одной женщиной.

Муж солистки «Блестящих» Ксении Новиковой ушел к бывшей супруге


Певица Ксения Новикова вышла замуж за предпринимателя Алексея Сорокина в 2015 году. На момент общения со звездой мужчина был женат, а его жена не подозревала, что у него появилась другая женщина. Теперь брак певицы терпит крах, её муж ушёл к экс-жене. Ксения Новикова удалили все совместные с супругом фотографии, но разводится официально, пока не намерена.

У Ксении Новиковой до Сорокина был печальный опыт гражданского брака. Певица в 2006-2011 годах жила с Андреем Середой, от которого у неё имеются сыновья. Однако мужчина не интересуется жизнью детей и не оказывает им финансовую поддержку.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Алина Вчера, 22:40
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