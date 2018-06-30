Муж солистки «Блестящих» Ксении Новиковой ушел к бывшей супруге

Певица Ксения Новикова вышла замуж за предпринимателя Алексея Сорокина в 2015 году. На момент общения со звездой мужчина был женат, а его жена не подозревала, что у него появилась другая женщина. Теперь брак певицы терпит крах, её муж ушёл к экс-жене. Ксения Новикова удалили все совместные с супругом фотографии, но разводится официально, пока не намерена.У Ксении Новиковой до Сорокина был печальный опыт гражданского брака. Певица в 2006-2011 годах жила с Андреем Середой, от которого у неё имеются сыновья. Однако мужчина не интересуется жизнью детей и не оказывает им финансовую поддержку.