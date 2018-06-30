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Кота номинировали на премию за отвагу при пожаре

Черного кота Принца Оззи в номинации «Кот-герой» представили Национальной кошачьей премии, которая носит название Cat Awards. Животное проявило отвагу во время пожара. Кот спас жизнь своей хозяйке.

Кота номинировали на премию за отвагу при пожаре


Сорокашестилетняя Шарон Кейн когда начался пожар уже крепко спала. Перед сном женщина приняла болеутоляющие лекарства, вызывающие седативное действие. В свою очередь огонь подходил к её квартире с нижних этажей. Когда угарный газ и дым стали попадать в спальню хозяйки, кот Принц Оззи бросился на помощь своей хозяйки. Облизывая её лицо животное разбудило хозяйку квартиры. Шарон проснувшись, открыла окно. При этом она смогла просигнализировать пожарным про необходимую помощь.

Сотрудники экстренной службы смогли спасти женщину и героического кота. Хозяйке животного в итоге потребовалась госпитализация вследствие отравления угарным газом. В рамках проходящей ежегодной премии Cat Awards проводят награждение кошачьих, продемонстрировавших свою верность, героизм и красоту.
 
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В мире / Происшествия
Добавил: tantan61 Вчера, 22:30
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