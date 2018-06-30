Американский ученый: После смерти люди попадают в мир иной
Американский ученый Роберт Ланц рассказал, куда попадают люди после смерти. Декан факультета частного исследовательского университета Уэйка Фореста, считает, что усопшие попадают в мир иной после кончины.
Ученый Роберт Ланц полагает, что биологическая смерть – это еще не конец. Умирая, человек переходит в мир иной, в котором продолжает свое существование, однако уже в другой форме. В доказательство своей теории, специалист приводит примеры, которые связаны с загадочными существами, на какой-то период времени попадающие в наш мир, а после возвращаются в свой, вероятно, параллельный. По мнению Ланца, данными существами являются: снежный человек, русалки, домовые и аналогичные сущности.
Ученый сравнил жизнь человека с цветком-многолетником, который вновь и вновь зацветает после своего увядания.
Ученый Роберт Ланц полагает, что биологическая смерть – это еще не конец. Умирая, человек переходит в мир иной, в котором продолжает свое существование, однако уже в другой форме. В доказательство своей теории, специалист приводит примеры, которые связаны с загадочными существами, на какой-то период времени попадающие в наш мир, а после возвращаются в свой, вероятно, параллельный. По мнению Ланца, данными существами являются: снежный человек, русалки, домовые и аналогичные сущности.
Ученый сравнил жизнь человека с цветком-многолетником, который вновь и вновь зацветает после своего увядания.
Наука
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 19:08