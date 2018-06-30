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«Замуж за Бузову»: известны имена олигархов, участвовавших в шоу

После развода с футболистом Дмитрием Тарасовым Ольга Бузова продолжает искать свою вторую половинку.

Мы уже писали, что сейчас в Италии проходят съемки телепроекта «Замуж за Бузову», где за сердце знаменитости борются самые влиятельные и богатые претенденты.

«Замуж за Бузову»: известны имена олигархов, участвовавших в шоу

Песня Ольги Бузовой «Я открываю мир других мужчин» оказалась не просто текстом. И вот, как видим, в солнечной Италии начались съемки нового телепроекта, где наиболее состоятельным женихам надо будет бороться за сердце ведущей и певицы.

Романтическое реалити-шоу выйдет на экраны осенью, а пока 32-летняя звезда тщательно выбирает «своего единственного».

Издание «Стархит» сегодня озвучило первые имена претендентов. Один из таких – хозяин компании «Лебедия» по производству сыра Денис Лебедев, а еще один - миллионер Евгений Назаров.

Лебедев ведёт весьма закрытый образ жизни, правда, ради внимание Ольги отважился на участие в телепроекте. А Назаров занимается криптовалютой и проводит бизнес-тренинги.

«Замуж за Бузову»: известны имена олигархов, участвовавших в шоу

Судя по всему, у девушки уже появился фаворит. Накануне Оля посвятила трогательный пост в социальной сети одному из мужчин.

Недавно Бузова признавалась, что будет искать самодостаточного мужчину, на которого полностью сможет положиться. Сама девушка не нуждается в материальном обеспечении: она достаточно зарабатывает. Кроме этого, знаменитость с недавних пор стала думать о материнстве. Оля мечтает, чтобы ее бабушка Алла Тимофеевна, наконец-то смогла увидеть правнуков.

А Ирина Александровна, мама Бузовой когда-то отмечала, что из ее старшей дочки выйдет прекрасная супруга, ведь она может пойти на многое ради своего единственного.

«Замуж за Бузову»: известны имена олигархов, участвовавших в шоу

«Если она полюбит, и мужчина попросит ее не работать, то она оставит карьеру. Я видела ее первую любовь – дочка ушла жить к мальчику в коммуналку, ей было все равно. Оля ищет мужчину умнее себя, ей хочется к кому-то тянуться, учиться у других людей», – рассказывает мать Бузовой.

Напомним, в декабре 2016 года назад Ольга развелась со своим первым мужем Дмитрием Тарасовым. И если футболист практически сразу после развода начал строить отношения с моделью Анастасией Костенко, то Бузова только недавно отошла от очень болезненного расставания.

Издание SUPER уже сообщило, что съемки нового телепроекта с Бузовой пройдут в самых живописных итальянских городах: Вероне, Неаполе, Тоскане, Риме.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 16:12
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