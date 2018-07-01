NES Classic Nintendo возвращается с новым беспроводным контроллером

Изделие будет комплектоваться поставкой новой версии беспроводного контроллера N30 2.4G. Его функциональные возможности в большей составляющей идентичны своим предшественникам. Здесь представлен базовый адаптер для синхронизации работы, к которому подключены модули, так же присутствует перезарядка аккумулятора. Моделью поддерживается работа 2,4 Гб беспроводной сети. Конструкция самого геймпада отличается расположением кнопок, которые теперь размещены не крестом, как было ранее, а в виде квадрат. Важная клавиша «Домой» находится в стороне, отдельно от основного набора.Заводской комплект, составляющий приставку и контроллер, по стоимости оценен примерно в 60 долларов. Представлена NES Classic, как мини-версия от классической приставки NES, которая была выпущенная в 1985 году. Подключается она к телевизору, и позволяет напомнить о себе наличием десятков ретро-игр классического жанра, это «Final Fantasy», «Super Mario», «StarTropics», «Castlevania» и многие другие.