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Ресторан Ольги Бузовой теперь доставит еду на дом

Вернувшись из Италии, знаменитая поющая телеведущая Ольга Бузова сообщила своим поклонникам, что теперь они смогут насладиться кухней ее ресторана, не выходя из дома.

Ресторан Ольги Бузовой теперь доставит еду на дом

«Если я не могу приехать в своей ресторан, то мой ресторан приезжает ко мне», - написала Ольга в «сторис», демонстрируя пользователям некоторые салаты и напитки, приготовленные к доставке.

Отныне, понравившиеся блюда ресторана BUZfood, могут заказать и многочисленные болельщики, разгуливающие по улицам столицы. К слову, ведь не зря же заведение открылось в преддверии Чемпионата мира по футболу. А это значит, необходимо охватить увеличившееся население Москвы за счет приехавших на Мундиаль гостей.

Ресторан Ольги Бузовой теперь доставит еду на дом

Именно к этому событию, повара ресторана включили в меню новые блюда из серии фаст-фуда, которые имеют огромную популярность во многих странах.

Такие как хот-доги, бургеры и попкорн с напитками. Для поклонников мясных деликатесов, специалисты разработали сытное мясное плато, которое также можно заказать с доставкой.

Ресторан Ольги Бузовой теперь доставит еду на дом
 
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Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 16:19
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