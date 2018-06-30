Ресторан Ольги Бузовой теперь доставит еду на дом

«Если я не могу приехать в своей ресторан, то мой ресторан приезжает ко мне», - написала Ольга в «сторис», демонстрируя пользователям некоторые салаты и напитки, приготовленные к доставке.

Отныне, понравившиеся блюда ресторана BUZfood, могут заказать и многочисленные болельщики, разгуливающие по улицам столицы. К слову, ведь не зря же заведение открылось в преддверии Чемпионата мира по футболу. А это значит, необходимо охватить увеличившееся население Москвы за счет приехавших на Мундиаль гостей.Именно к этому событию, повара ресторана включили в меню новые блюда из серии фаст-фуда, которые имеют огромную популярность во многих странах.Такие как хот-доги, бургеры и попкорн с напитками. Для поклонников мясных деликатесов, специалисты разработали сытное мясное плато, которое также можно заказать с доставкой.