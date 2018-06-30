Торчащие рёбра Полины Гагариной шокировали поклонников

https://www.instagram.com/p/BkpO1dcBfuk/?taken-by=gagara1987

Накануне Полина Гагарина опубликовала в социальной сети шокирующие фотографии с отдыха. На снимке певица стоит у стены одетая в открытый купальник, демонстрируя сильную худобу. В комментариях фанаты выразили свой восторг от успешного избавления от лишних килограммов, но в то же время отметили, что так и недалеко до анорексии.На фотографии Полина Гагарина «приукрасила» свою худобу втянутым животом и загаром шоколадного цвета. У некоторых поклонников певицы такая фотография вызвала отвращение, так как руки-ниточки и торчащие рёбра смотрятся совсем несексуально. В комментариях некоторые подписчики певицы назвали её «дистрофиком» и «анорексичкой», но при этом отметили, что у Полины красивые мышцы.