Российский дипломат считает, что на сегодняшний день амбиции Соединённых Штатов по обеспечению рынка Европы «голубым топливом» являются необоснованными, потому что доля американских поставок газового продукта в Европу составляет всего два процента. Вследствие этого призывы касательно отказа от строительства нового газопровода представляют собой политические заявления, однако не экономически подтвержденные предложения.Стоит отметить, что на сегодняшний день быстрыми темпами в США строят терминалы для поставок СПГ (западное побережье – КНР, восточное побережье – Европа). Поэтому борьба за европейский современный рынок природного газа должна быть жёсткой и бескомпромиссной, согласно концепции Трампа «Сделаем Америку великой снова».