В МИД России прокомментировали призывы США об отказе от «Северного потока-2»
Заместителем министра иностранных дел Грушко заявлено, что РФ является гарантом энергобезопасности Европы. При этом европейские страны должны это понимать. Таким образом, он прокомментировал призывы, звучащие из США к европейцам касательно «Северного потока-2».
Российский дипломат считает, что на сегодняшний день амбиции Соединённых Штатов по обеспечению рынка Европы «голубым топливом» являются необоснованными, потому что доля американских поставок газового продукта в Европу составляет всего два процента. Вследствие этого призывы касательно отказа от строительства нового газопровода представляют собой политические заявления, однако не экономически подтвержденные предложения.
Стоит отметить, что на сегодняшний день быстрыми темпами в США строят терминалы для поставок СПГ (западное побережье – КНР, восточное побережье – Европа). Поэтому борьба за европейский современный рынок природного газа должна быть жёсткой и бескомпромиссной, согласно концепции Трампа «Сделаем Америку великой снова».