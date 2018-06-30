АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Прототипами поручика Ржевского были скандальные представители старинного дворянского рода
EUR 72.99 USD 62.76
Курс валют на 30.06.2018

В МИД России прокомментировали призывы США об отказе от «Северного потока-2»

Заместителем министра иностранных дел Грушко заявлено, что РФ является гарантом энергобезопасности Европы. При этом европейские страны должны это понимать. Таким образом, он прокомментировал призывы, звучащие из США к европейцам касательно «Северного потока-2».

В МИД России прокомментировали призывы США об отказе от «Северного потока-2»


Российский дипломат считает, что на сегодняшний день амбиции Соединённых Штатов по обеспечению рынка Европы «голубым топливом» являются необоснованными, потому что доля американских поставок газового продукта в Европу составляет всего два процента. Вследствие этого призывы касательно отказа от строительства нового газопровода представляют собой политические заявления, однако не экономически подтвержденные предложения.

Стоит отметить, что на сегодняшний день быстрыми темпами в США строят терминалы для поставок СПГ (западное побережье – КНР, восточное побережье – Европа). Поэтому борьба за европейский современный рынок природного газа должна быть жёсткой и бескомпромиссной, согласно концепции Трампа «Сделаем Америку великой снова».
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Экономика
Добавил: tantan61 Вчера, 22:20
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Жителю Ставрополя в магазине продали шоколадное
Учёные предупреждают про последствия от падения
Физики экспериментально доказали возможность
Кайли Дженнер стала самой влиятельной звездой
Сканирование мозга позволяет установить истинный
Экс-супруг Анны Седоковой опасается, что она
Муж солистки «Блестящих» Ксении Новиковой ушел к
Кота номинировали на премию за отвагу при пожаре
В МИД России прокомментировали призывы США об
Звезда «Папиных дочек» Мирослава Карпович
Четыре случая, когда Меган Маркл и принцесса
Алексей Панин с автоматом пожелал доброго утра
Известное семейство Кардашьян может расколоться
Смартфоны Samsung начали отправлять без ведома
Уфологи: Гравитационное поле Солнца захватило
Киев признал беспомощность Украины перед
Робот призван избавить ученых от рутинной работы
Porsche 911 Turbo 2020 года появился на фото с
Amazon представила планшет Fire HD 10 Kids
Катя Клэп стала новой участницей группы Serebro?
Ксения Бородина и Дарья Пынзарь помирились
Минобороны РФ договорилось о поставке первых
Курбан Омаров оригинально напомнил Ксении
Голевая феерия в матче Франция – Аргентина на
Уфологи: На Марсе Curiosity смог заснять движение
Беременная финалистка телешоу «Холостяк» вышла
Группа «Звери» отменила свое выступление на
Учёные: Виски может защитить от рака
Предпремьерный показ фильма Кирилла
Пользователи Сети высмеяли новый образ Александры
Просмотреть все новости