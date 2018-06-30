Максим Галкин удивил фанатов необычным эротическим танцем

Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru) 29 Июн 2018 в 9:37 PDT

Накануне знаменитый шоумен опубликовал видео, на котором запечатлено как он танцует у своих друзей на дне рождения. На кадрах Галкин энергично двигается на столе. Подписчики ведущего сочли этот танец эротическим. Скорей всего данные кадры были сняты супругой Максима - Аллой Пугачевой. Ролик в течение девятнадцати часов сумел собрать более 1,8 миллионов просмотров и свыше 7,1 тысяч комментариев.Некоторые фолловеры поведали, что данное видео им так понравилось, что они уже по пятому разу пересматривают его. Другие же заявили, что звезда должна светить, подметив, что Максим превосходный танцор.