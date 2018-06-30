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Максим Галкин удивил фанатов необычным эротическим танцем

Знаменитый отечественный телеведущий Максим Галкин принял решение поделиться со своими многочисленными фанатами видеороликом с оригинальным эротическим танцем. Ролик сам юморист обнародовал в своем аккаунте Instagram.

Максим Галкин удивил фанатов необычным эротическим танцем


Накануне знаменитый шоумен опубликовал видео, на котором запечатлено как он танцует у своих друзей на дне рождения. На кадрах Галкин энергично двигается на столе. Подписчики ведущего сочли этот танец эротическим. Скорей всего данные кадры были сняты супругой Максима - Аллой Пугачевой. Ролик в течение девятнадцати часов сумел собрать более 1,8 миллионов просмотров и свыше 7,1 тысяч комментариев.

Максим Галкин удивил фанатов необычным эротическим танцем


Некоторые фолловеры поведали, что данное видео им так понравилось, что они уже по пятому разу пересматривают его. Другие же заявили, что звезда должна светить, подметив, что Максим превосходный танцор.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: tantan61 Сегодня, 16:56
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