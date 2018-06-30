Звезда «Папиных дочек» Мирослава Карпович шокировала поклонников скандальным образом

Мирослава Карпович показала, как она отдыхает на тропическом острове со своим возлюбленным.Звезда «Папиных дочек» Мирослава Карпович продемонстрировала в своём аккаунте Instagram фото, где она запечатлена в стиле Волочковой. Актриса, не стесняясь, разделась, чтобы показать стройную фигуру. Артистка в своём микроблоге обнародует снимки с отдыха почти ежедневно, показывая фанатам, как проходят каникулы. Многие подписчики заявили, что Карпович в следующий раз стоит фотографироваться в более открытой позе, потому что, скрестив ноги, она закрыла свою фигуру.Также фолловеры поблагодарили Мирославу за то, что девушка даже на отдыхе находит свободное время для посвящения их в детали своих каникул. Поклонники заявили, что Карпович не стоит публиковать настолько откровенные фото, так как этот приём слишком низкий для такого светлого человека как она.