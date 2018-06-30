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Звезда «Папиных дочек» Мирослава Карпович шокировала поклонников скандальным образом

Мирослава Карпович показала, как она отдыхает на тропическом острове со своим возлюбленным.

Звезда «Папиных дочек» Мирослава Карпович шокировала поклонников скандальным образом


Звезда «Папиных дочек» Мирослава Карпович продемонстрировала в своём аккаунте Instagram фото, где она запечатлена в стиле Волочковой. Актриса, не стесняясь, разделась, чтобы показать стройную фигуру. Артистка в своём микроблоге обнародует снимки с отдыха почти ежедневно, показывая фанатам, как проходят каникулы. Многие подписчики заявили, что Карпович в следующий раз стоит фотографироваться в более открытой позе, потому что, скрестив ноги, она закрыла свою фигуру.

Звезда «Папиных дочек» Мирослава Карпович шокировала поклонников скандальным образом


Также фолловеры поблагодарили Мирославу за то, что девушка даже на отдыхе находит свободное время для посвящения их в детали своих каникул. Поклонники заявили, что Карпович не стоит публиковать настолько откровенные фото, так как этот приём слишком низкий для такого светлого человека как она.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: tantan61 Сегодня, 22:10
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