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Четыре случая, когда Меган Маркл и принцесса Евгения нарушили королевский протокол

Установленный протокол Елизаветой II по отношению к женской половине королевской семьи, очень ограничивает высокопоставленных дам. Эксперты говорят, что соблюдать данные правила получается лишь у самой королевы Великобритании и у Кейт Миддлтон с незначительными ошибками. Принцесса Евгения и Меган Маркл названы бунтарками.

Четыре случая, когда Меган Маркл и принцесса Евгения нарушили королевский протокол


Принцесса Евгения не скрывает, что противится устаревшему вводу правил, за что получает мало поддержки со стороны Елизаветой II. Самым частым нарушением девушки стал красочный маникюр. Отказалась принцесса также от натуральных тонов в одежде. Девушка и Меган Маркл – не снимают пальто, когда поднимается температура. Кроме этого, высокопоставленные дамы были замечены с голыми ногами, что противоречит королевскому этикету, а также признано «неженственным».

Четыре случая, когда Меган Маркл и принцесса Евгения нарушили королевский протокол


Герцогиня Сассекская любит нарушать протокол, создавая «неловкие ситуации» и выбирая сумочки, которые надеваются через плечо. Специалисты в сфере этикета призывают Меган Маркл соблюдать протокол, а также не позорить принца Гарри.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: tantan61 Сегодня, 22:00
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