Четыре случая, когда Меган Маркл и принцесса Евгения нарушили королевский протокол

Принцесса Евгения не скрывает, что противится устаревшему вводу правил, за что получает мало поддержки со стороны Елизаветой II. Самым частым нарушением девушки стал красочный маникюр. Отказалась принцесса также от натуральных тонов в одежде. Девушка и Меган Маркл – не снимают пальто, когда поднимается температура. Кроме этого, высокопоставленные дамы были замечены с голыми ногами, что противоречит королевскому этикету, а также признано «неженственным».Герцогиня Сассекская любит нарушать протокол, создавая «неловкие ситуации» и выбирая сумочки, которые надеваются через плечо. Специалисты в сфере этикета призывают Меган Маркл соблюдать протокол, а также не позорить принца Гарри.