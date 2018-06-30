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Егор Холявин похвастался, что увеличил размер своего «достоинства»

Звезда реалити-шоу «Дом-2» Егор Холявин радуется своему увеличенному половому органу. Также мужчина предложил поклонникам угадать новый размер его «достоинства».

Егор Холявин похвастался, что увеличил размер своего «достоинства»

Егор поделился радостью от проделанной интимной пластики. Он отметил, что ни капли не жалеет о своем решении, к которому шел целый год. По его словам, в целом операция прошла успешно, после чего он прошел несколько недель реабилитации, следуя всем указаниям врача.

Несмотря на все эмоции, Холявин поделился и недостатком своего нового изменения. Парень признался, что после операции испытал дискомфорт при занятиях «волшебством». Он рассказал, что натер на «достоинстве» большие мозоли.

Тем не менее, экс-участник скандальной телестройки доволен всем. Он поблагодарил своего хирурга, который сделал его «счастливым человеком».

Кроме прочего, Егор предложил поклонникам угадать размер его полового органа. Победитель такого конкурса сможет воочию увидеть фото «новой гордости» экс-участника «Дома-2».
 
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Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 15:42
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