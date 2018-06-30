Guardian сообщает про завершение обследований «затерянного мира» найденного в Мозамбике

Как отметил британский исследователь Джулиан Бейлисс, которому принадлежит открытие в 2012 году этого мозамбикского «затерянного мира», похожего на описанный в романе Кона Дойля, - не это обстоятельство вызвало интерес у исследователей. Бейлисс первым заявил о научном открытии в 2005 году, тогда он нашел изображение необычной природной зоны, посредством приложения Google Earth. Исследователь долго занимался рассмотрением поверхности Мозамбика, в определенный момент изучения, обнаружил нахождение обширного горного массива Мабу. Уже в 2012 году, при очередных наблюдениях, он заметил наличие каменного выступа, торчащим подобно пальцу, посреди впадины, которая была образована потухшим в древности вулканом. Рельеф горы Лико представлен базальтовым выступом, с очень крутыми отвесными боками, которые на 700 метров подымаются над окружающей непроходимой саванной.После сбора предварительных сведений, британцем сделан выводу, что даже ник-то из жителей, проживающих на территории деревень приближенных к Лико, ничего не знает о растениях или животных встречающихся на вершине горы. Ученый принял решение собирать экспедицию, в составе альпинистов и биологов. На подготовку ушло пять лет, за это время в команду приняли представителей нескольких стран – Великобритании, Бразилии, ЮАР, Свазиленда, Мозамбика, а также 13-ти университетов, исследовательских институтов и музеев.Прибыв на место, участники экспедиции первым делом создали штаб базового лагеря у самого подножия горы. Затем время заняло ожидание скалолазов, преодолевающих подъем на самом трудном участке, представленным почти вертикальным, 125-метровым склоном. Оттуда на самый наверх вела экстремальная и крайне крутая тропка.На самой вершине горы исследователями действительно были обнаружены никем не тронутые, первозданные влажные тропические участки леса. Здесь подтвердилась находка нового, ранее неизвестного науке, вида бабочек. На обработку полученных данных будет затрачено несколько месяцев.