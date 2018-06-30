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Роман Гриценко заявил, что хочет стать коллегой Ольги Бузовой

Некоторое время назад наш сайт сообщал о том, что популярный участник телепроекта «Дом-2» Роман Гриценко получил возможность попробовать свои силы в роли ведущего и провести новый выпуск ток-шоу «Пламя любви».

О том, как парень справился с этим заданием, зрители увидят уже завтра, однако, судя по всему, сам он считает, что у него определенно есть талант к этому делу.

Роман Гриценко заявил, что хочет стать коллегой Ольги Бузовой

Пару часов назад в своем микроблоге он создал пост, в котором сообщил своим подписчикам о том, что хочет стать полноценным ведущим телестройки.

«Друзья я тут посидел, подумал и понял, что хочу быть ведущим телепроекта дом 2, и считаю, что все данные у меня для этого есть», - написал Рома.

Роман Гриценко заявил, что хочет стать коллегой Ольги Бузовой

Также Гриценко поинтересовался у фанатов, хотели бы они видеть его в таком амплуа, и их мнение по этому поводу разделилось. Одни решили, что это неплохая идея и на экране он смотрелся бы лучше Юлии Ефременковой или той же Ольги Орловой. Другие же наоборот сочли, что ему не место на телевидении.

«Нет! Не люблю смотреть на выпендроны... А у тебя их дофига, как ты связался с бузовой... Я молчу что будет если ещё и ведущим станешь... Ефременковой хватает...», «Думаю, ты подходишь на роль ведущего, все данные имеешь», «Реализуй себя в другом)», «Дааа!! Я уверенна у тебя все получиться:)», - писали они в комментариях.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 15:27
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