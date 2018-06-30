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Корова год прожила в лесу, практически превратившись в оленя

В Соединённых Штатах четырехмесячная телка убежала в лес. Там она прибилась к стаду оленей. Прожив с оленями год в лесу, корова переняла у них все их повадки.

Корова год прожила в лесу, практически превратившись в оленя


Это случилось на территории Нью-Йорка, в городе Холланд графства Эри. Корова Бонни обнаруженная в оленьем стаде, стала местной знаменитостью. Жители с большим интересом наблюдали за жизнью животного в среде оленей. Корова вместе со стадом добывала пищу, спасалась от хищников. Корова фактически по своим повадкам превратилась в оленя. Масса фотографов приезжали заснять удивительную картину, как в оленьем стаде мирно пасется корова. Известность данного животного распространилась кроме штата Нью-Йорк также на прочие американские штаты.

С приходом холодов население стало переживать за Бонни, так как корова является домашним животным, опасаясь, что она не переживёт зиму. Бекки Бартенс - владелица угодий, возила корове в лес корове еду, а также теплые подстилки. Бекки всё-таки смогла завоевать расположение коровы. Теперь Бонни обитает на ферме, где должны жить коровы.
 
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Добавил: tantan61 Сегодня, 16:23
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