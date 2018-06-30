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Алексей Панин с автоматом пожелал доброго утра саратовцам

Алексей Панин пожелал удачного дня и хорошего настроения своим поклонникам из Саратова. Однако перед этим актёр достал из автомобиля автомат Калашникова.

Алексей Панин с автоматом пожелал доброго утра саратовцам


В Instagram на странице Алексея Панина появилась видеозапись, в которой актёр продемонстрировал, как для него начинаются съёмки в Саратове. На видео записано, как Панин подходит к багажнику автомобиля, достаёт оттуда автомат и передёргивает затвор, при этом он желает доброго утра всем саратовцам.

Поклонники Алексея Панина в комментариях позитивно отреагировали на видео, они отметили, что запись подняла настроение на весь день. При этом фанаты актёру пожелали удачных съёмок, отметив, что ему автомат очень идёт. Некоторые пользователи отметили, что в ролике актёр очень похож на персонажа из фильма «Жмурки».
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 21:50
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