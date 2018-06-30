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Саша Черно рассказала, что хочет иметь одного ребенка

Знаменитая участница реалити-шоу «Дом-2» Александра Черно задумалась о детях.

Саша Черно рассказала, что хочет иметь одного ребенка


В своем микроблоге Инстаграм эпатажная звезда телестройки опубликовала новый пост в котором порассуждала о детях. По словам Саши, она хочет, чтобы в дальнейшем у нее был только один ребенок. Однако она также хочет, чтобы появился он лишь тогда, когда девушка обзаведется квартирой и машиной.

Черно также отметила, что хочет дать своему наследнику все самое лучшее, чтобы малыш не нуждался ни в чем, и в дальнейшем получил хорошее воспитание и образование.
 
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Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 15:11
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