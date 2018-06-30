Саша Черно рассказала, что хочет иметь одного ребенка

В своем микроблоге Инстаграм эпатажная звезда телестройки опубликовала новый пост в котором порассуждала о детях. По словам Саши, она хочет, чтобы в дальнейшем у нее был только один ребенок. Однако она также хочет, чтобы появился он лишь тогда, когда девушка обзаведется квартирой и машиной.Черно также отметила, что хочет дать своему наследнику все самое лучшее, чтобы малыш не нуждался ни в чем, и в дальнейшем получил хорошее воспитание и образование.