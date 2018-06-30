Марина Африкантова разгладила морщины на лице

«Моя кожа увлажненная, цвет лица посвежевший, мелкие морщинки разгладились – в общем, я очень довольна, тем более эту процедуру мне советовали многие косметологи, так как у меня сухая и обезвоженная кожа лица», - рассказала девушка.

Многие зрители уверены, что девушке уже давно пора отправиться за ворота и не потому, что она является скучным участником, а для того, чтобы наконец задуматься о создании семьи и будущей карьере.По их мнению, Марине просто необходимо в самом ближайшем будущем выйти замуж, поскольку совсем скоро она утратит былую красоту и тогда найти вторую половинку будет гораздо сложнее.Однако, судя по всему, Африкантова совсем не переживает по поводу начала старения. С недавних пор она посещает косметолога, который делает ей различные инъекции по удалению морщин и сохранению молодости.Так, к примеру, несколько дней назад она рассказала, что за месяц до отлета на Острова любви сделала себе биоревитализацию и осталась очень довольна.Стоит сказать, что многие пользователи Сети скептически отнеслись к такого рода процедуре. По их мнению, на долго она не помогает, а когда ее действие заканчивается, то лицо становится еще старее, чем было.