АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Прототипами поручика Ржевского были скандальные представители старинного дворянского рода
EUR 72.99 USD 62.76
Курс валют на 30.06.2018

Марина Африкантова разгладила морщины на лице

Ни для кого не секрет, что Марина Африкантова является долгожителем телепроекта «Дом-2». Ей 28 лет, последние 3 из которых она провела в периметре и с переменчивым успехом пыталась построить отношения с разными парнями.

Многие зрители уверены, что девушке уже давно пора отправиться за ворота и не потому, что она является скучным участником, а для того, чтобы наконец задуматься о создании семьи и будущей карьере.

Марина Африкантова разгладила морщины на лице

По их мнению, Марине просто необходимо в самом ближайшем будущем выйти замуж, поскольку совсем скоро она утратит былую красоту и тогда найти вторую половинку будет гораздо сложнее.

Однако, судя по всему, Африкантова совсем не переживает по поводу начала старения. С недавних пор она посещает косметолога, который делает ей различные инъекции по удалению морщин и сохранению молодости.

Марина Африкантова разгладила морщины на лице

Так, к примеру, несколько дней назад она рассказала, что за месяц до отлета на Острова любви сделала себе биоревитализацию и осталась очень довольна.

«Моя кожа увлажненная, цвет лица посвежевший, мелкие морщинки разгладились – в общем, я очень довольна, тем более эту процедуру мне советовали многие косметологи, так как у меня сухая и обезвоженная кожа лица», - рассказала девушка.

Стоит сказать, что многие пользователи Сети скептически отнеслись к такого рода процедуре. По их мнению, на долго она не помогает, а когда ее действие заканчивается, то лицо становится еще старее, чем было.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 15:07
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Учёные: Гормон счастья дофамин учит человека
Самые молодые российские клиенты Ford выбирают
Адвокат Александр Добровинский раскрыл причину
Guardian сообщает про завершение обследований
Егор Холявин похвастался, что увеличил размер
Учёные не нашли объяснения подводной аномалии в
Актёр Джим Керри станет противником Sonic the
Роман Гриценко заявил, что хочет стать коллегой
Татьяна Лазарева отказывается от инвалидности
OnePlus планирует выпуск в 2019 году первого
В Италии появилось представительство ЛНР
Саша Черно рассказала, что хочет иметь одного
Марина Африкантова разгладила морщины на лице
Владимир Путин подписал указ о национальном плане
Андрей Черкасов сообщил, что ему предложили роль
Австралийские жители заметили в небе загадочные
Ирина Пинчук высказала негативное мнение о
По словам Александры Черно, родители Иосифа
Сына Филиппа Киркорова на день рождения задарили
Apple проведет полное обновление приложение
Павел Прилучный и Агата Муцениеце демонстрируют
Роман Гриценко показал подписчикам претендентов
Дмитрию Дмитренко и Илье Яббарову нечего делить
Мама Ильи Яббарова не понравилась телезрителям
Коллеги Ксении Собчак подтвердили ее вторую
Садальский за отсутствие собственного мнения
После нескольких бокалов шампанского Ольга Бузова
Серьезная уязвимость обнаружена в новых
Ольга Васильевна сообщила, что Алиана Устиненко
Бывший визажист Кардашьян через Instagram мстит
Просмотреть все новости