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Владимир Путин подписал указ о национальном плане по борьбе с коррупцией на 2018-2020 года

Путин подписал указ касательно национального плана по борьбе с существующей коррупцией на период 2018-2020 г.г. Воплощение приказа в жизнь должны обеспечить главы государства, Госдума, Совфед, Центробанк, а также прочие структуры.

Владимир Путин подписал указ о национальном плане по борьбе с коррупцией на 2018-2020 года


Российский президент на 2018-2020 г.г. утвердил национальный план касательно борьбы с коррупцией. При этом отчеты его исполнения российские чиновники обязуются представить уже до первого октября 2018 года. Специальная комиссия в данном случае будет следить, чтобы план качественно выполнялся. Указ о его подписании вступил в силу уже 29 июня. Власти до первого ноября должны создать законопроекты, которые предусматривают продвижение систем запретов, которые установили для борьбы с существующей коррупцией, на сотрудников действующих организаций, основанных непосредственно для выполнения задач, которые поставили перед областными органами.

Президент РФ также поручил обеспечить улучшение механизма получения определённых подарков отдельными группами рабочих. В свою очередь при президенте осуществляет работу Совет по борьбе с существующей коррупцией. Константин Чуйченко и Алексей Кудрин вошли в число его сотрудников.
 
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Политика / Главные новости
Добавил: tantan61 Сегодня, 15:07
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