Владимир Путин подписал указ о национальном плане по борьбе с коррупцией на 2018-2020 года

Российский президент на 2018-2020 г.г. утвердил национальный план касательно борьбы с коррупцией. При этом отчеты его исполнения российские чиновники обязуются представить уже до первого октября 2018 года. Специальная комиссия в данном случае будет следить, чтобы план качественно выполнялся. Указ о его подписании вступил в силу уже 29 июня. Власти до первого ноября должны создать законопроекты, которые предусматривают продвижение систем запретов, которые установили для борьбы с существующей коррупцией, на сотрудников действующих организаций, основанных непосредственно для выполнения задач, которые поставили перед областными органами.Президент РФ также поручил обеспечить улучшение механизма получения определённых подарков отдельными группами рабочих. В свою очередь при президенте осуществляет работу Совет по борьбе с существующей коррупцией. Константин Чуйченко и Алексей Кудрин вошли в число его сотрудников.