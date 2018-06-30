Учёные не нашли объяснения подводной аномалии в Атлантическом океане
Учёные из Национального управления океанический и атмосферных исследований не смогли найти объяснения подводной аномалии, находящейся в Атлантическом океане. Данные о так называемой "аномалии сонара" засекречены, что только подогревает интерес уфологов.
Учёные изучили подводную аномалию Атлантического океана, однако, так и не смогли приблизиться к разгадке её появления. Среди причин, вызвавших это образование, рассматривают версию о геологическом характере аномалии. Также существует мнение, что "аномалия сонара" на самом деле является археологическим объектом или фрагментом судна, потерпевшего кораблекрушение. Специалисты больше склоняются к геологическому объяснению образования.
Уфологи также проявляют интерес к "аномалии сонара". Они уверены, что образование на дне Атлантического океана на самом деле является подводной базой инопланетян, поэтому учёные скрывают информацию об объекте.