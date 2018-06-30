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Известное семейство Кардашьян может расколоться

Ким Кардашьян намекнула, что одна из участниц шоу « Семейство Кардашьян» может покинуть не только его, но вообще семью.

Известное семейство Кардашьян может расколоться


В ролике Кардашьян скандалили между собой, в то же время заявляли, что останутся вместе. Но в дальнейшем супруга Канье Уэста сказала, что есть та, кто данный порядок нарушит. Однако Ким не уточняла, кто именно покинет семью. Однако девушка подчеркнула, что эту персону не выгоняют, это желание она приняла самостоятельно. Теперь фанаты думают – действительно ли в семействе проблемы или же это желание подогреть интерес к пятнадцатому сезону.

Известное семейство Кардашьян может расколоться


Рейтинги реалити-шоу сейчас относительно высоки, но самым известным оно не является. Раскол уже взбудоражил поклонников, так что у нового сезона просмотров точно добавится. Кроме ссор, в трейлере рассказывалось, что новой участницей телешоу станет Чикаго - дочь Ким Кардашьян.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: tantan61 Сегодня, 21:40
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