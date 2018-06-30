Татьяна Лазарева отказывается от инвалидности

В 2014 году у Татьяны Лазаревой обнаружили язвенный колит. На пресс-конференции ведущая рассказала о заболевании. Артистка призналась, что тогда ей предлагали оформить инвалидность, но она думала, что болезнь является безобидной. Мнение касательно безобидности язвенного колита у ведущей изменилось после его обострения. Теперь звезда понимает, что это серьезно, но все также отказывается от инвалидности, так как она считает это унизительным.Отец Татьяны – инвалид ВОВ, он слепой и с одной рукой. Мужчина каждый год подтверждает свою инвалидность. Именно данный факт остановил Лазареву. Артистка заявила, что пока ее денежные средства позволяют покупать дорогие лекарства. Ведущая не падает духом, а также живет полноценной жизнью.