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Татьяна Лазарева отказывается от инвалидности

Татьяна Лазарева длительное время скрывала свой диагноз. Но недавно она публично поведала о своей болезни. Артистка призвала всех людей любить себя, а также не забывать о своем здоровье.

Татьяна Лазарева отказывается от инвалидности


В 2014 году у Татьяны Лазаревой обнаружили язвенный колит. На пресс-конференции ведущая рассказала о заболевании. Артистка призналась, что тогда ей предлагали оформить инвалидность, но она думала, что болезнь является безобидной. Мнение касательно безобидности язвенного колита у ведущей изменилось после его обострения. Теперь звезда понимает, что это серьезно, но все также отказывается от инвалидности, так как она считает это унизительным.

Татьяна Лазарева отказывается от инвалидности


Отец Татьяны – инвалид ВОВ, он слепой и с одной рукой. Мужчина каждый год подтверждает свою инвалидность. Именно данный факт остановил Лазареву. Артистка заявила, что пока ее денежные средства позволяют покупать дорогие лекарства. Ведущая не падает духом, а также живет полноценной жизнью.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: tantan61 Сегодня, 15:23
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