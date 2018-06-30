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По словам Александры Черно, родители Иосифа Оганесяна крайне негативно настроены против нее

Тема отношений участницы телепроекта «Дом-2» Александры Черно с родителями Иосифа Оганесяна поднимается в периметре уже не первый день. Девушка рассказывала, что в данный момент они настроены против нее, причем очень сильно, поэтому наладить контакт будет непросто.

Саша призналась, что возлюбленный и его родственники имеют совсем другой менталитет, а потому чаще всего недопонимая возникают именно на этой почве.

По словам Александры Черно, родители Иосифа Оганесяна крайне негативно настроены против нее

Черно отмечает, что готова слушать советы будущей свекрови, однако вместо них она пока получает лишь нравоучения касающиеся того, как необходимо себя вести и общаться со своим мужчиной, что его нельзя бить и во всем нужно уступать. Однако ее такая модель поведения не устраивает.

Девушка объяснила, что иногда Иосиф ведет себя настолько плохо, что промолчать просто невозможно, поэтому приходится хамить или применять физическую силу.

По словам Александры Черно, родители Иосифа Оганесяна крайне негативно настроены против нее

Тем не менее, участница уверена, что со временем все изменится и они с Оганесяном будут друг друга слушать и слышать. Сейчас она практически не ругается с ним, а потому и рукоприкладства нет.

Саша уверена, что при таком раскладе ей удастся наладить отношения с родителями возлюбленного, поскольку совсем скоро им всем вместе необходимо будет играть свадьбу.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 15:01
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