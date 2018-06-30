Смартфоны Samsung начали отправлять без ведома хозяев их личные фото

Обратили внимание собственники смартфонов в сообщениях форумного сервиса Reddit. Обвинения Samsung сначала отнесли к случайной ошибке. Аппаратом, без извещения владельца, отправляются снимки, находящиеся в памяти смартфона, адресованные неопределенным людям.Как сообщил пострадавший пользователь смартфона Samsung, что его Galaxy Note 8 произвел отправку части снимков личного содержания, случайным образом выбранному адресату, причем из контактов хозяина в телефонной книге. Другой владелец из числа флагманов Galaxy S9 южнокорейского бренда, признался, что ориентировочно в 02:00 ночи, смартфон организовал отправку его девушке всех снимков, хранящихся в памяти гаджета.Исходя из существующих предположений, виновником всем этим случаям является версия последнего обновления ОС. Уточняется, что не обновившие операционную систему владельцы, не подавали особых признаков самовольной отправки смартфоном SMS. От Samsung пока нет комментариев по поводу странного бага.До ликвидации проблемы, пользователями Reddit рекомендуется сделать запрет приложениям на отправку сообщений и закрыть к галерее медиафайлов доступ, для чего использовать соответствующие опции в «Настройках».