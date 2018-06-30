Ирина Пинчук высказала негативное мнение о нынешнем «Доме-2»

Напомним, что девушка уже во второй раз стала участницей реалити и заметила кардинальные изменения.По ее словам, на сегодняшний день женская спальня совершенно непонятно чем занимается. Участницы проводят время сами по себе, вообще не обсуждая коллективные проблемы. Ирина удивлена и разочарована подобным положением дел, так как довольно скучно лицезреть ничем не занятых коллег, которые либо спят, либо скитаются по периметру без дела.Стоит заметить, что несколько дней назад такую же проблему в своем интервью отметила и эпатажная Саша Черно. Девушка сообщила, что не ощущает от девушек стремления развиваться и создавать отношения, а потому женскую спальню на данный момент можно считать тухлой.