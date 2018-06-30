Ирина Пинчук высказала негативное мнение о нынешнем «Доме-2»
Спустя всего неделю нахождения на телестройке, участница Ирина Пинчук высказала своё негативное мнение касательно нынешнего положения дел на проекте.
Напомним, что девушка уже во второй раз стала участницей реалити и заметила кардинальные изменения.
По ее словам, на сегодняшний день женская спальня совершенно непонятно чем занимается. Участницы проводят время сами по себе, вообще не обсуждая коллективные проблемы. Ирина удивлена и разочарована подобным положением дел, так как довольно скучно лицезреть ничем не занятых коллег, которые либо спят, либо скитаются по периметру без дела.
Стоит заметить, что несколько дней назад такую же проблему в своем интервью отметила и эпатажная Саша Черно. Девушка сообщила, что не ощущает от девушек стремления развиваться и создавать отношения, а потому женскую спальню на данный момент можно считать тухлой.
Напомним, что девушка уже во второй раз стала участницей реалити и заметила кардинальные изменения.
По ее словам, на сегодняшний день женская спальня совершенно непонятно чем занимается. Участницы проводят время сами по себе, вообще не обсуждая коллективные проблемы. Ирина удивлена и разочарована подобным положением дел, так как довольно скучно лицезреть ничем не занятых коллег, которые либо спят, либо скитаются по периметру без дела.
Стоит заметить, что несколько дней назад такую же проблему в своем интервью отметила и эпатажная Саша Черно. Девушка сообщила, что не ощущает от девушек стремления развиваться и создавать отношения, а потому женскую спальню на данный момент можно считать тухлой.