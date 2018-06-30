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Учёные разгадали феномен древних катакомб на горе Митридат

Катакомбы на горе Митридат уже давно будоражат воображение охотников за сокровищами. Согласно легендам, склепы содержат немыслимые богатства. Однако учёные предупреждают, что в захоронении мёртвых нет ценных предметов. Специалисты объяснили феномен этих катакомб.

Учёные разгадали феномен древних катакомб на горе Митридат


Учёные установили, что катакомбы на горе Митридат были вырыты древними жителями Пантикапея. Вначале для захоронения останков прорывалась шахта, а затем от неё разветвлялись горизонтальные ниши, где размещались склепы. По оценкам специалистов, глубина такой шахты могла составлять 10 метров. Захоронения мертвецов опоясывают весь склон горы.

Легенды о несметных сокровищах катакомб оказались ложными. Чёрные копатели безжалостно оскверняли захоронения, однако, им так и не удалось найти ценные предметы и золотого коня царя Митридата. Действия искателей сокровищ привели к обвалам поверхности и повреждению склепов.
 
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Наука
Добавил: Митьева Марина Сегодня, 17:36
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