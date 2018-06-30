Учёные разгадали феномен древних катакомб на горе Митридат

Учёные установили, что катакомбы на горе Митридат были вырыты древними жителями Пантикапея. Вначале для захоронения останков прорывалась шахта, а затем от неё разветвлялись горизонтальные ниши, где размещались склепы. По оценкам специалистов, глубина такой шахты могла составлять 10 метров. Захоронения мертвецов опоясывают весь склон горы.Легенды о несметных сокровищах катакомб оказались ложными. Чёрные копатели безжалостно оскверняли захоронения, однако, им так и не удалось найти ценные предметы и золотого коня царя Митридата. Действия искателей сокровищ привели к обвалам поверхности и повреждению склепов.