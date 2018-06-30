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Олег Газманов показал накаченный торс на отдыхе в Италии

Известный артист Олег Газманов продемонстрировал накаченный торс. Во время отдыха в Италии певец не прекращает заниматься спортом, в этом ему сопутствует прекрасная погода, море и любовь к плаванию.

Олег Газманов показал накаченный торс на отдыхе в Италии


Олег Газманов в свои 67 лет пребывает в прекрасной форме, об этом свидетельствуют фотографии певца, сделанные на отдыхе в Италии, на который певец продемонстрировал накаченный и загорелый торс. На опубликованном снимке, на теле артиста можно рассмотреть накачанный пресс, сильные руки, и спортивные плечи. По мнению фанатов, в мире очень мало знаменитостей, кто может похвастаться столь прекрасным телом в таком возрасте.

В Италии Олег Газманов отдыхает вместе с супругой, откуда и поделился фотографиями на фоне моря. Также певец показал публике свою жену Марину, которая моложе его на 18 лет. Да и сама светская «львица» не упускает возможности поделиться впечатлениями от отдыха, она публикует снимки для фанатов из Италии.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 16:36
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