Олег Газманов показал накаченный торс на отдыхе в Италии

Олег Газманов в свои 67 лет пребывает в прекрасной форме, об этом свидетельствуют фотографии певца, сделанные на отдыхе в Италии, на который певец продемонстрировал накаченный и загорелый торс. На опубликованном снимке, на теле артиста можно рассмотреть накачанный пресс, сильные руки, и спортивные плечи. По мнению фанатов, в мире очень мало знаменитостей, кто может похвастаться столь прекрасным телом в таком возрасте.В Италии Олег Газманов отдыхает вместе с супругой, откуда и поделился фотографиями на фоне моря. Также певец показал публике свою жену Марину, которая моложе его на 18 лет. Да и сама светская «львица» не упускает возможности поделиться впечатлениями от отдыха, она публикует снимки для фанатов из Италии.