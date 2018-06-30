Дмитрию Дмитренко и Илье Яббарову нечего делить

Ольга и Дмитрий в последнее время довольно часто наведывались в периметр, подготавливая все к своему возвращению. Теперь молодая супружеская пара какое-то время будет жить на проекте до тех пора, пока им не найдут замену.Главной конкуренткой для молодой мамочки стала её сестра Алёна, которая также родит через несколько месяцев. Рано или поздно подымется вопрос, кому же из сестер остаться на проекте, а поэтому уже сейчас они стали выяснять, кто лучше и наиболее достоин нахождения на проекте.Что же касается отношений Дмитренко и Яббарова, то молодым людям вообще нечего делить. Если ранее Илья часто унижал своего конкурента, то теперь старается относится к нему более по-родственному или же вовсе не замечать.Тем не менее, парням придется всё равно сталкиваться, либо в конфликтах между Олей и Алёной, либо в мирных условиях.