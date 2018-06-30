Уфологи: Гравитационное поле Солнца захватило Нибиру из прочей звездной системы

Астрономы из Франции и Швеции, проведя исследование в этой области, установили, что такого рода развитие событий является вполне возможным, потому что солнечное гравитационное поле достаточно мощное. Между тем вблизи Земли нет экзопланет, которые могли бы в итоге оказаться под влиянием магнитного притяжения. В свою очередь планета Нибиру может обладать массой примерно в десять раз больше чем Земли. Из этого следует, что гравитационное поле нашего Солнца действует в меньшей степени на нее.Специалисты отмечают, что орбитальный период «объекта X» составляет около 20 000 земных лет, при этом противореча теории уфологов. Другая проблема заключается в том, что пока нет фактических подтверждений существования Нибиру. Если подтвердятся предположения уфологов, планета на протяжении нескольких сотен лет приблизится к нашей планете на потенциально опасное расстояние.