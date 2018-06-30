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Уфологи: Гравитационное поле Солнца захватило Нибиру из прочей звездной системы

Американские уфологи сообщили, что солнечное магнитное поле могло Нибиру захватить из прочей звездой системы. Специалисты отмечают, что планета приближается постепенно к светилу по этой причине.

Уфологи: Гравитационное поле Солнца захватило Нибиру из прочей звездной системы


Астрономы из Франции и Швеции, проведя исследование в этой области, установили, что такого рода развитие событий является вполне возможным, потому что солнечное гравитационное поле достаточно мощное. Между тем вблизи Земли нет экзопланет, которые могли бы в итоге оказаться под влиянием магнитного притяжения. В свою очередь планета Нибиру может обладать массой примерно в десять раз больше чем Земли. Из этого следует, что гравитационное поле нашего Солнца действует в меньшей степени на нее.

Специалисты отмечают, что орбитальный период «объекта X» составляет около 20 000 земных лет, при этом противореча теории уфологов. Другая проблема заключается в том, что пока нет фактических подтверждений существования Нибиру. Если подтвердятся предположения уфологов, планета на протяжении нескольких сотен лет приблизится к нашей планете на потенциально опасное расстояние.
 
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Наука
Добавил: tantan61 Сегодня, 21:20
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