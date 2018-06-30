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Коллеги Ксении Собчак подтвердили ее вторую беременность

У себя в социальной сети Инстаграм дизайнер Мишаня Мишина подтвердила, что журналист и общественный деятель Ксения Собчак ждет второго малыша.

Мишина выложила снимки с церемонии вручения премии журнала FB, на которой присутствовала и Собчак.

Коллеги Ксении Собчак подтвердили ее вторую беременность

Видно, что на Ксении надето просторное платье.

Одна из подружек дизайнера спросила, не беременная ли Ксения, на что Мишина сказала «да». Надо отметить, что слухи о беременности светской львицы ходили с самого начала этого года.

Также напомним, что у Собчак есть сын Платон от сегодняшнего мужа Максима Виторгана.

Коллеги Ксении Собчак подтвердили ее вторую беременность
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 14:41
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