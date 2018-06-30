Коллеги Ксении Собчак подтвердили ее вторую беременность

Мишина выложила снимки с церемонии вручения премии журнала FB, на которой присутствовала и Собчак.Видно, что на Ксении надето просторное платье.Одна из подружек дизайнера спросила, не беременная ли Ксения, на что Мишина сказала «да». Надо отметить, что слухи о беременности светской львицы ходили с самого начала этого года.Также напомним, что у Собчак есть сын Платон от сегодняшнего мужа Максима Виторгана.