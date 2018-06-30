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Роман Гриценко показал подписчикам претендентов на приход в периметр «Дома-2»

Несколько дней назад телепроект «Дом-2» проводил в Санкт-Петербурге кастинг, куда в качестве помощников отправились Роман Гриценко и Оксана Ряска. Ребятам доверили очень важную миссию – отобраться новых участников для реалити-шоу.

В итоге Роме очень понравилось проводить таким образом время, своими впечатлениями он поделился с подписчиками. В Stories своего Instagram парень опубликовал множество роликов, в которых рассказал и показал, как все весело и ярко проходило.

Роман Гриценко показал подписчикам претендентов на приход в периметр «Дома-2»

По словам Гриценко, на кастинге ему посчастливилось встретиться с огромным количеством молодых людей, мечтающих попасть в периметр и построить там свою любовь. Там же он отобрал самую красивую девушку из всех претенденток и сразу позвал ее на проект.

Будущую участницу зовут Катя и поговорить с ней Роме удалось лишь на второй день, поскольку при первой встрече она очень стеснялась и практически ничего не говорила.

Роман Гриценко показал подписчикам претендентов на приход в периметр «Дома-2»

Кроме того, воздыхателю Ольги Бузовой понравился парень по имени Вячеслав, который еще не определился к кому именно хочет прийти на проект. Как выяснилось он умеет играть на гитаре, а потому Рома не отказал себе в удовольствии послушать, как он это делает.

Также Гриценко отметил, что это далеко не все ребята, которых им с Ряской удалось завлечь на проект. Однако показывать и называть их имен он не стал, дабы оставить интригу на потом.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 14:42
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