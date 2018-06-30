Роман Гриценко показал подписчикам претендентов на приход в периметр «Дома-2»

В итоге Роме очень понравилось проводить таким образом время, своими впечатлениями он поделился с подписчиками. В Stories своего Instagram парень опубликовал множество роликов, в которых рассказал и показал, как все весело и ярко проходило.По словам Гриценко, на кастинге ему посчастливилось встретиться с огромным количеством молодых людей, мечтающих попасть в периметр и построить там свою любовь. Там же он отобрал самую красивую девушку из всех претенденток и сразу позвал ее на проект.Будущую участницу зовут Катя и поговорить с ней Роме удалось лишь на второй день, поскольку при первой встрече она очень стеснялась и практически ничего не говорила.Кроме того, воздыхателю Ольги Бузовой понравился парень по имени Вячеслав, который еще не определился к кому именно хочет прийти на проект. Как выяснилось он умеет играть на гитаре, а потому Рома не отказал себе в удовольствии послушать, как он это делает.Также Гриценко отметил, что это далеко не все ребята, которых им с Ряской удалось завлечь на проект. Однако показывать и называть их имен он не стал, дабы оставить интригу на потом.