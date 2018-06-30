Виктория Дайнеко предстала в необычном образе

Виктория в рамках Instagram обнародовала фото, которое, она длительное время скрывала от своих фанатов. Дайнеко уточнила, что публикация была опубликована для поднятия с утра настроения. На снимке исполнительница песен запечатлена, прикрывшись лёгкой бежевой тканью, которая буквально окутала артистку. Шею певицы украшает серебристое ожерелье, подчеркивающее её оголённые плечи. Подписчикам образ звезды показался достаточно необычным, при этом полностью раскрывающий её женственность и красоту. Некоторые фолловеры отметили, что выбранная для фотосъемки цветовая гамма замечательно подошла Виктории.Публикация за четыре часа собрала более 4,5 тысяч лайков и множество комментариев, в которых фанаты звезды выражали свое восхищение.