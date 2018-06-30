Киев признал беспомощность Украины перед российским флотом в Азовском море

Киев официально признал полнейшую беспомощность Украины перед российским флотом в водах Азовского моря. Георгий Тука – замминистра украинского государства по делам «оккупированных территорий», в эфире украинского телевидения заявил, что у украинцев в водах Азовского моря имеется разве что дуля. По его словам Украине нечем оказывать сопротивление РФ. Таким образом замминистра ответил на слова Дмитрия Снегирева – представителя организации «Правое дело». Он раньше заявлял о так называемых современных разработках ВПК, которые имеются у Украины.В акватории Азовского моря ситуация ухудшилась после двадцать пятого марта текущего года, когда десять российских моряков были задержаны на судне «Норд» представителями пограничной службы Украины за нарушение морской границы, потому что они прибывали на территории полуострова Крым.