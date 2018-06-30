Супруги Погребняк наслаждаются семейным отдыхом в Дубае

Мария и Павел Погребняк вместе со своими детьми улетели отдыхать в Дубай. Жена футболиста не забывает радовать фолловеров прекрасными снимками. Звездная семья за несколько дней успела посетить аквапарк и дельфинарий, а также искупаться в океане. Мария в Сети сообщила, что исполнилась ее заветная мечта, а именно поплавать с дельфинами. Также на фото женщина хвастается фанатам стройной фигурой в разных купальниках. Некоторые фолловеры отмечают, что жена спортсмена слишком худая. Сама Мария в ответ заявила, что для мамы троих детей у нее хорошая фигура, получить которую ей было очень тяжело.Стоит отметить, что Павел и Мария знакомы еще со школьной скамьи. Когда девушке исполнилось восемнадцать лет, пара обвенчалась.