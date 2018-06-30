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Учёные: Соглашаться на секс стоит на третьем свидании

Учёные рассказали, как сделать отношения долгосрочными. В первую очередь, девушкам не стоит соглашаться на секс сразу же на первом свидании. Для того чтобы лучше узнать о партнёре и показать серьёзность намерений достаточно трёх свиданий.

Учёные: Соглашаться на секс стоит на третьем свидании


Учёные считают, что секс на первом свидании характеризует девушку как легкодоступную и несерьёзную. Многие мужчины просто пользуются такими барышнями и никогда не связывают с ними свою жизнь. В ходе проведения исследования, научные сотрудники использовали математический анализ для вычисления наилучшего времени для первого секса. Оказалось, что интимные отношения можно начинать на третьем, а лучше на пятом, свидании.

Учёные сообщают, что мужчины с серьёзными намерениями никогда не будут начинать отношений с легкодоступными женщинами. Некоторые из них могут предлагать секс на первом свидании, дабы сразу отсеять ненужных кандидаток. Принцип секса на третьем свидании могут использовать и женщины, чтобы выявить бесперспективные отношения.
 
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Наука
Добавил: Митьева Марина Сегодня, 17:08
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