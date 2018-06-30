Учёные: Соглашаться на секс стоит на третьем свидании

Учёные считают, что секс на первом свидании характеризует девушку как легкодоступную и несерьёзную. Многие мужчины просто пользуются такими барышнями и никогда не связывают с ними свою жизнь. В ходе проведения исследования, научные сотрудники использовали математический анализ для вычисления наилучшего времени для первого секса. Оказалось, что интимные отношения можно начинать на третьем, а лучше на пятом, свидании.Учёные сообщают, что мужчины с серьёзными намерениями никогда не будут начинать отношений с легкодоступными женщинами. Некоторые из них могут предлагать секс на первом свидании, дабы сразу отсеять ненужных кандидаток. Принцип секса на третьем свидании могут использовать и женщины, чтобы выявить бесперспективные отношения.