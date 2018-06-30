Мама Ильи Яббарова не понравилась телезрителям реалити-шоу «Дом-2»

«Какая жуткая женщина», «Теперь понятно, в кого Илья такая сволочь», «Думала, что хуже Ёршика никого не бывает. Как я ошибалась!», «Мама у Яббы просто дно», «Согласно со всем, что пишут о мамаше унитазника, но не понимаю, почему ее выперли с проекта. Это ж просто находка. Вот это был бы трэш - она и Рапка. Я про лохопетовскую если че», - высказались зрители.

Когда выяснилось, что Людмила Яббарова вот-вот явится на шоу, ее сын начал пугать участниц, что его мама сразу же наведет порядки в женских покоях и всех построит. Вот только, расчет Ильи не оправдался, и женщина на шоу не задержалась, к тому же оставила о себе неприятное впечатление.Насколько Алена Савкина была многим несимпатична, настолько же ей теперь сочувствуют, а также советуют как можно скорее бежать подальше от таких родственников. Так как женщина уже сообщила, что беременность — это не диагноз, и потребовала убрать Савкину, прежде чем та будет общаться с сыном.Интернет-пользователи уверены, что только благодаря матери и ее воспитанию Яббаров не смог ужиться в прошлых отношениях, на много лет оставив ребенка без внимания, да и двое других детей также не получают ни внимания, ни даже алиментов. Людмила Васильевна ясно продемонстрировала свое отношение к внукам.