Мама Ильи Яббарова не понравилась телезрителям реалити-шоу «Дом-2»
Пока родительница участника реалити-шоу «Дом-2» Ильи Яббарова не проявляла себя, как потенциальная героиня шоу, многие сочувствовали женщине, которой довелось вырастить такого безответственного сына. Однако стоило только Людмиле Васильевне появиться на проекте, как все сразу ополчились на нее.
Когда выяснилось, что Людмила Яббарова вот-вот явится на шоу, ее сын начал пугать участниц, что его мама сразу же наведет порядки в женских покоях и всех построит. Вот только, расчет Ильи не оправдался, и женщина на шоу не задержалась, к тому же оставила о себе неприятное впечатление.
Насколько Алена Савкина была многим несимпатична, настолько же ей теперь сочувствуют, а также советуют как можно скорее бежать подальше от таких родственников. Так как женщина уже сообщила, что беременность — это не диагноз, и потребовала убрать Савкину, прежде чем та будет общаться с сыном.
Интернет-пользователи уверены, что только благодаря матери и ее воспитанию Яббаров не смог ужиться в прошлых отношениях, на много лет оставив ребенка без внимания, да и двое других детей также не получают ни внимания, ни даже алиментов. Людмила Васильевна ясно продемонстрировала свое отношение к внукам.
Когда выяснилось, что Людмила Яббарова вот-вот явится на шоу, ее сын начал пугать участниц, что его мама сразу же наведет порядки в женских покоях и всех построит. Вот только, расчет Ильи не оправдался, и женщина на шоу не задержалась, к тому же оставила о себе неприятное впечатление.
Насколько Алена Савкина была многим несимпатична, настолько же ей теперь сочувствуют, а также советуют как можно скорее бежать подальше от таких родственников. Так как женщина уже сообщила, что беременность — это не диагноз, и потребовала убрать Савкину, прежде чем та будет общаться с сыном.
Интернет-пользователи уверены, что только благодаря матери и ее воспитанию Яббаров не смог ужиться в прошлых отношениях, на много лет оставив ребенка без внимания, да и двое других детей также не получают ни внимания, ни даже алиментов. Людмила Васильевна ясно продемонстрировала свое отношение к внукам.
«Какая жуткая женщина», «Теперь понятно, в кого Илья такая сволочь», «Думала, что хуже Ёршика никого не бывает. Как я ошибалась!», «Мама у Яббы просто дно», «Согласно со всем, что пишут о мамаше унитазника, но не понимаю, почему ее выперли с проекта. Это ж просто находка. Вот это был бы трэш - она и Рапка. Я про лохопетовскую если че», - высказались зрители.