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Учёные нашли доказательства принесения человеческих жертв в "немецком Стоунхендже"

Учёные тщательно изучили окрестности "немецкого Стоунхенджа", находящегося неподалёку от Берлина. В ходе раскопок были найдены доказательства принесения человеческих жертв. Чаще всего для жертвоприношения использовали женщин и детей.

Учёные нашли доказательства принесения человеческих жертв в "немецком Стоунхендже"


Учёные нашли человеческие кости в "немецком Стоунхендже", что указывает на проводимые там жертвоприношения. Стоит отметить, что специалисты не исключают вероятность гибели людей в том регионе от рук мародёров. Особого внимания заслуживает факт обнаружения доказательств жертвоприношений. Жертвами никогда не становились мужчины, в ритуалах использовали женщин и детей. У найденных в массовой могиле останках связаны руки, кроме того, тела находились в окружении предметов, используемых в ритуалах.

Учёные не сомневаются, что в "немецком Стоунхендже" проходили религиозные ритуалы. На эти мысли их натолкнула сама конструкция построения, включающая в себя структуры, образующие концентрические круги.
 
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Наука
Добавил: Митьева Марина Сегодня, 16:55
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