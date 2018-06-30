Учёные нашли доказательства принесения человеческих жертв в "немецком Стоунхендже"

Учёные нашли человеческие кости в "немецком Стоунхендже", что указывает на проводимые там жертвоприношения. Стоит отметить, что специалисты не исключают вероятность гибели людей в том регионе от рук мародёров. Особого внимания заслуживает факт обнаружения доказательств жертвоприношений. Жертвами никогда не становились мужчины, в ритуалах использовали женщин и детей. У найденных в массовой могиле останках связаны руки, кроме того, тела находились в окружении предметов, используемых в ритуалах.Учёные не сомневаются, что в "немецком Стоунхендже" проходили религиозные ритуалы. На эти мысли их натолкнула сама конструкция построения, включающая в себя структуры, образующие концентрические круги.