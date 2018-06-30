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Учёные: Гормон счастья дофамин учит человека страху

Учёные из Австрии и Германии провели исследования, в ходе которых была открыта неизвестная ранее функция гормона счастья. Оказывается, дофамин формирует в человеке чувство страха.

Учёные: Гормон счастья дофамин учит человека страху


Учёные сообщают, что ранее дофамин связывали с чувством удовлетворения, радости, а также с управлением движения мышцами. Новые исследования открыли неизвестную ранее функцию гормона счастья. Оказалось, что дофамин обучает человека страху. Мозг использует гормон для фиксации воспоминаний, связанных с беспокойством.

Специалисты провели эксперимент, доказавший, связь между дофамином и страхом. Оказалось, что, когда подопытные животные испытывали боязнь, происходила активация дофаминовых нейронов, находящихся в центральном сером веществе мозга. Специалисты доказали, что гормон способствует запоминанию негативного опыта, что помогает избежать его повторения. Учёные отмечают, что гормон счастья может иметь ещё множество неизвестных функций.
 
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Наука
Добавил: Митьева Марина Сегодня, 16:08
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